Реакции под постом сделали подростка из Кузбасса спонсором террористов

Несовершеннолетнего жителя города Белово в Кемеровской области обвинили в спонсировании террористической организации с помощью платных реакций в мессенджере, сообщила пресс-служба УФСБ России по Кузбассу.

По версии спецслужбы, 17-летний юноша изучал посты признанной террористической и запрещенной в России организации, а также переводил в адрес авторов сообщений деньги через свой аккаунт в мессенджере с помощью платных «звезд».

Сотрудники регионального управления ФСБ зафиксировали такое финансирование с ноября по декабрь 2025 года, после чего задержали молодого человека и предъявили обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.

Внутренняя цифровая валюта в виде «звезд» есть в мессенджере Telegram — она позволяет ставить платные реакции, если автор канала подключил такую возможность. Вывести «звезды» можно на криптовалютный TON-кошелек или потратить на рекламу внутри мессенджера.

