Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS 16 марта максимально сблизился с Юпитером — крупнейшей планетой Солнечной системы. Перед сближением астрономы обнаружили новые признаки искусственного происхождения 3I/ATLAS. Чем чревато космическое рандеву?
Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: © International Gemini Observatory

3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера. Ученые обратили внимание на его аномально высокую скорость. Анализ показал, что объект диаметром около двух километров прилетел в Солнечную систему из глубин межзвездного пространства.

Комета или звездолет

3I/ATLAS — третий официально зафиксированный межзвездный объект, вошедший в Солнечную систему. Первым был Oumuamua странной иглообразной формы, обнаруженный в 2017 году, вторым стал 2I/Borisov, прилетевший в 2019 году.

Большинство астрономов считает 3I/ATLAS кометой с рядом уникальных особенностей. Однако некоторые ученые уверены, что межзвездный объект представляет собой замаскированный инопланетный звездолет — в пользу этой версии говорят многочисленные странности пришельца.

Так, траектория 3I/ATLAS почти лежит в плоскости эклиптики — плоскости, в которой планеты Солнечной системы обращаются вокруг нашей звезды. Наклон составляет всего пять градусов, что в случае с обычными кометами практически не наблюдается.

Международная группа астрономов в декабре 2025 года сообщила об обнаружении в рентгеновском спектре 3I/ATLAS никеля — это противоречит его классификации как кометы, так как кометные ядра не могут состоять из тяжелых металлов.

Время от времени 3I/ATLAS меняет курс. Например, свое движение к Юпитеру объект «подкорректировал», немного ускорившись, что зафиксировали специалисты NASA, отслеживавшие его траекторию.

На январских снимках телескопа Hubble астрономы с удивлением обнаружили, что джеты (выбрасываемые струи) 3I/ATLAS образуют симметричную систему вокруг ядра и ритмично колеблются, стабилизируя положение объекта в пространстве. По сути, это напоминает работу двигателей.

Последняя тайна 3I/ATLAS

Согласно данным NASA, 16 марта 3I/ATLAS достиг перицентра своей орбиты относительно Юпитера, оказавшись на расстоянии примерно 53,4 миллиона километров от газового гиганта — это чуть больше дистанции от Земли до Венеры.

Удивительный факт — точка максимального сближения объекта почти идеально совпадает с границей гравитационного влияния Юпитера, которую называют сферой Хилла. Внутри этой сферы гравитация планеты доминирует над притяжением Солнца.

Сфера Хилла — идеальная зона для постановки «маяка» или наблюдательного зонда, так как именно здесь находятся так называемые точки Лагранжа, в которых силы притяжения уравновешивают друг друга. Объекты могут находиться там годами без коррекции орбиты.

Вероятность случайного совпадения такой траектории — один шанс на 25 тысяч, подсчитал директор Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Авраам Леб, который убежден в искусственной природе 3I/ATLAS.

Это далеко не первое «подозрительное» сближение 3I/ATLAS с планетами Солнечной системы. В ходе своего пролета объект последовательно сблизился сразу с тремя планетами — Марсом (3 октября 2025 года), Венерой (3 ноября 2025 года) и Землей (19 декабря 2025 года).

Подобные сближения проводятся не только для разведки — в космонавтике их организуют для придания межпланетному кораблю дополнительной скорости, это называется гравитационным маневром. По оценке Леба, шансы такого случайного сближения с планетами составляют 0,005%.

Зачем пришельцам Юпитер

В ходе максимального сближения с Юпитером 3I/ATLAS 17 марта подлетит к одному из самых загадочных спутников газового гиганта — Евфеме, обнаруженному только в 2003 году. Потом этот спутник «исчез» на целых 14 лет — и только в 2017 году астрономы смогли зафиксировать его повторно.

Диаметр Евфеме — всего два километра, а очень темная поверхность имеет альбедо 0,04. Таким образом, она почти не отражает свет. Кроме этого, спутник движется ретроградно — в противоположную от вращения Юпитера сторону.

Конспирологи подозревают, что 3I/ATLAS и Евфеме — искусственные объекты, а их рандеву запланировано и рассчитано заранее. Если 3I/ATLAS — корабль-матка пришельцев, то Евфеме может выступать хорошо замаскированной станцией наблюдения.

Евфеме отлично замаскирован на орбите Юпитера
Фото: © NASA

При этом сближение с Юпитером позволит 3I/ATLAS совершить еще одно мощное гравитационное ускорение, после чего объект направится «на выход» из Солнечной системы. В июле 2026 года он пересечет орбиту Сатурна, в июне 2027 года — Урана, а еще через год достигнет Нептуна.

Затем 3I/ATLAS покинет планетарный регион Солнечной системы и полетит обратно в межзвездное пространство — в направлении созвездия Близнецов, которое содержит множество звездных скоплений и туманностей.

Скорее всего, человечество не сможет со стопроцентной уверенностью определить, чем является 3I/ATLAS — кометой или техногенным объектом. Уже к середине 2026 года наблюдать за ним станет невозможно, так как самые мощные телескопы потеряют межзвездного пришельца из виду. 

