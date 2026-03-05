НАВЕРХ
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу не пустили в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru

Кадр из фильма «Нюрнберг»
Фото: © кадр из фильма «Нюрнберг»

Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения американскому фильму «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком, сообщила кинопрокатная компания World Pictures.

Ведомство сослалось на подпункт «з» пункта 19 Правил порядка предоставления прокатного удостоверения, в котором упоминаются «иные определенные федеральными законами случаи», говорится в сообщении.

При этом World Pictures готова организовать показ фильма «на любом, в том числе, правительственном уровне» для вынесения «обоснованного решения» о возможности показа фильма российского зрителю.

«Нюрнберг» — американская историческая картина режиссера Джеймса Вандербильта («Зодиак», «Новый Человек-паук»). Фильм рассказывает о психологическом противостоянии психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга в ходе подготовки к Нюрнбергскому процессу. Кроу исполнил роль Геринга.

Премьера фильма в США состоялась 7 ноября 2025 года. В России картина должна была выйти в прокат 19 марта.

Культгид #Кинематограф
