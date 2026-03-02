Глава Пентагона назвал цели операции против Ирана

Целью американской операции «Эпическая ярость» против Ирана является военная инфраструктура республики, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции.

«Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское ракетное производство, уничтожить их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности, и тогда у них никогда не будет ядерного оружия», — перечислил министр в эфире телеканала ABC News.

Хегсет уточнил, что удары по Ирану в рамках операции «Эпическая ярость» стали возмездием за финансирование терроризма. Американская армия использует в операции бомбардировочную авиацию и ракеты.

Удары по Ирану начались утром 28 февраля, иранские объекты одновременно атаковали США и Израиль. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил проведение операции «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.