Чем опасна рассрочка на маркетплейсах

Злоупотребление инструментом рассрочки на маркетплейсах несет серьезные финансовые риски, о которых люди часто не знают, предупредила руководитель Центра финансовой экспертизы «Роскачества» Ольга Вяльшина.

«Рассрочка на маркетплейсах — это не просто удобная оплата частями, а полноценный кредитный инструмент. Это, по сути, кредит с высокими рисками, который влияет на кредитную историю, где могут быть скрытые комиссии и большие штрафы при просрочке», — сказала Вяльшина.

Эксперт посоветовала внимательнее читать электронный договор при оформлении рассрочки и не увлекаться «легкими покупками», чтобы не попасть в долги.

Основные риски:

рассрочка учитывается в кредитной истории как активный кредит, даже если использована часть лимита, что увеличивает долговую нагрузку и может снизить кредитный рейтинг;





при просрочке платежей проценты и штрафы могут быть высокими, доходить до 70% годовых, а долги превращаются в микрозаймы, что намного дороже классического банковского кредита;





условия договора часто непрозрачны, есть скрытые комиссии, штрафы, и не всегда объясняется вся финансовая ответственность;





психологический риск — рассрочка стимулирует спонтанные покупки, снижает навык финансового планирования и может вести к зависимости от онлайн-шопинга и долговой нагрузке.

«Важно при оформлении рассрочки понимать, кто кредитор, и учитывать ее возможное влияние на ваш кредитный рейтинг, особенно если планируете в будущем брать ипотеку или крупные кредиты», — отметила Вяльшина.