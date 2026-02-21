НАВЕРХ
Чем опасна рассрочка на маркетплейсах

Злоупотребление инструментом рассрочки на маркетплейсах несет серьезные финансовые риски, о которых люди часто не знают, предупредила руководитель Центра финансовой экспертизы «Роскачества» Ольга Вяльшина.

«Рассрочка на маркетплейсах — это не просто удобная оплата частями, а полноценный кредитный инструмент. Это, по сути, кредит с высокими рисками, который влияет на кредитную историю, где могут быть скрытые комиссии и большие штрафы при просрочке», — сказала Вяльшина.

Эксперт посоветовала внимательнее читать электронный договор при оформлении рассрочки и не увлекаться «легкими покупками», чтобы не попасть в долги.

Основные риски:

  • рассрочка учитывается в кредитной истории как активный кредит, даже если использована часть лимита, что увеличивает долговую нагрузку и может снизить кредитный рейтинг;

  • при просрочке платежей проценты и штрафы могут быть высокими, доходить до 70% годовых, а долги превращаются в микрозаймы, что намного дороже классического банковского кредита;

  • условия договора часто непрозрачны, есть скрытые комиссии, штрафы, и не всегда объясняется вся финансовая ответственность;

  • психологический риск — рассрочка стимулирует спонтанные покупки, снижает навык финансового планирования и может вести к зависимости от онлайн-шопинга и долговой нагрузке.

«Важно при оформлении рассрочки понимать, кто кредитор, и учитывать ее возможное влияние на ваш кредитный рейтинг, особенно если планируете в будущем брать ипотеку или крупные кредиты», — отметила Вяльшина.

Экономика #Деньги #Торговля #Потребитель
