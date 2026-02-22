НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Наука узнала, почему в новых местах плохо спится

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Бессонница
Фото: © Freepik.com

Многие люди жалуются, что не могут нормально заснуть на новом месте. Это эволюционный механизм, рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Когда заезжаешь в отель или ночуешь у друзей, первый сон часто похож на пытку — ворочаешься, не можешь заснуть, просыпаешься по несколько раз. А вот вторая ночь обычно проходит легче. Все дело в защитном механизме», — написала в своем телеграм-канале Павлова.

Группа японских ученых выяснила, что когда животные (люди — не исключение) сталкиваются с новой обстановкой, они обычно остаются бодрствующими и внимательными. Эта адаптивная реакция, которая повышает шансы на выживание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем опасен сон с кошками

Исследователи обнаружили, что специальная цепочка нейронов в мозге животных активируется, когда они попадают в новую среду. В незнакомом месте она начинает выделять молекулу нейротензин, которая буквально не дает завершить «ночной дозор».

«Это эволюционный механизм: когда вокруг все чужое, быть начеку — полезно. Мозг просто хочет убедиться, что вокруг безопасно», — заключила Павлова.

Еще по теме
Почему врачи носят белые халаты
Чем синдром Аспергера отличается от аутизма
Регистр беременных заработает в России 1 марта
Эксперты объяснили пользу сала для мужчин и женщин
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Психо
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава ФСБ заявил о британском следе в покушении на Алексеева
Кремль заявил о готовности нацелить ядерное оружие на Эстонию
Украинский солдат рассказал об аде на передовой
Россиян предупредили о слежке через умные пылесосы
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

Uynachalnica

По другому и быть не может! Только макс! Он самый защищенный.

HAAN27

Продам не красивый номер за 1 млрд. руб.!!!