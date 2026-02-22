Многие люди жалуются, что не могут нормально заснуть на новом месте. Это эволюционный механизм, рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Когда заезжаешь в отель или ночуешь у друзей, первый сон часто похож на пытку — ворочаешься, не можешь заснуть, просыпаешься по несколько раз. А вот вторая ночь обычно проходит легче. Все дело в защитном механизме», — написала в своем телеграм-канале Павлова.

Группа японских ученых выяснила, что когда животные (люди — не исключение) сталкиваются с новой обстановкой, они обычно остаются бодрствующими и внимательными. Эта адаптивная реакция, которая повышает шансы на выживание.

Исследователи обнаружили, что специальная цепочка нейронов в мозге животных активируется, когда они попадают в новую среду. В незнакомом месте она начинает выделять молекулу нейротензин, которая буквально не дает завершить «ночной дозор».

«Это эволюционный механизм: когда вокруг все чужое, быть начеку — полезно. Мозг просто хочет убедиться, что вокруг безопасно», — заключила Павлова.