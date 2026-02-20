НАВЕРХ
Польша вышла из Оттавской конвенции по минам

Противопехотная мина ПМН-4
Фото: State Border Guard Service of Ukraine / CC BY 4.0

Польша с 20 февраля 2026 года выходит из Оттавской конвенции по минам, ранее соответствующее решение принял польский Сейм.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года.

Ее участники (на начало 2026 года конвенцию подписали 163 государства) обязались не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины.

Польша стала уже пятой страной, денонсировавшей Оттавскую конвенцию после начала спецоперации на Украине. В прошлом году из договора вышли Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Все они являются членами НАТО.

Оборона #Оружие #Мир
