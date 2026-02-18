НАВЕРХ
Россия предложила США «грандиозную сделку»

Источник:
The Economist
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Фото: © пресс-служба президента РФ

Совет безопасности России подготовил для саммита на Аляске в августе 2025 года план «грандиозной сделки» с США.

Согласно документу, ключевым условием сделки была отмена санкций в обмен на экономические и стратегические уступки со стороны России, пишет The Economist. Первым блоком предложений был финансовый.

Россия предлагала разрешить американским компаниям выкуп переданных ранее местному менеджменту активы объемом около 60 миллиардов долларов без опции обратного выкупа. Это должно было восстановить доступ США к значительным экономическим ресурсам в России.

Еще один пакет сделки подразумевал потенциальный доступ американских компаний к «кладезю ресурсов» Арктики и Крайнего Севера. Они могли бы инвестировать в разработку месторождений углеводородов и цветных металлов.

Официально о наличии такого плана ни российская, ни американская стороны не сообщали, однако Кремль подтверждал готовность к экономическому партнерству с компаниями США.

