Госдума взялась за защиту исторической правды

Госдума на пленарном заседании в среду, 18 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды.

«Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы, — это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим», — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина.

Законопроект расширяет перечень основных направлений профилактики правонарушений, дополнив его противодействием искажению исторической правды и предупреждения уклонений от обязанности по защите Отечества.

По словам Володина, новый закон позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.