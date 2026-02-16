Дезертировавший военный задушил беременную девушку в Иркутской области

Военнослужащий из Иркутской области Артем Захаренко осужден на 23 года лишения свободы за убийство беременной и дезертирство, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Пьяный военный в июле 2025 года задушил беременную от него девушку. Также следователи установили, что с 15 марта по 11 июля того же года он не явился к месту службы из отпуска в период мобилизации.

По данным телеграм-канал Shot, Захаренко встречался с девушкой год, пара жила раздельно, но часто виделась. Она пропала, когда поехала из поселка Первомайское в Иркутск подавать документы для поступления в вуз. Тело нашли во дворе дома военнослужащего, который спешно уехал из Иркутска в Курскую область.

Суд проходил с коллегией присяжных, признавших Захаренко виновным в обоих преступлениях, за совершение дезертирства он признан заслуживающим снисхождения.

Суд приговорил обвиняемого к 23 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Также он должен выплатить 2,5 миллиона рублей родственникам жертвы.