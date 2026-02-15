Зеленский публично оскорбил премьера Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — приводит украинское издание «Страна» заявление президента Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, назвав их хамскими.

Сийярто подчеркнул, что «Украина защищает себя», а не Венгрию, а также напомнил, что Россия не атаковала Европу.

«Бесполезно делать высокомерные, хамские замечания в адрес Виктора Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем, бесполезно поддерживать [оппозиционную] партию "Тиса"», — написал министр.