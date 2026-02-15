НАВЕРХ
Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов

Sibnet.ru
ПВО
Фото: © Sibnet.ru

Краснодарский край в ночь на воскресенье подвергся массированной атаке со стороны Украины, два человека ранены, есть очаги возгорания, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация — в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По имеющейся информации, «ранены два человека — их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», добавил губернатор.

В Сочи поврежден частный дом, в селе Юровка повреждения получила котельная, написал губернатор.

