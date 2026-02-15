Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов

Фото: © Sibnet.ru
Краснодарский край в ночь на воскресенье подвергся
массированной атаке со стороны Украины, два человека ранены, есть очаги
возгорания, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация — в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
По имеющейся информации, «ранены два человека — их
оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», добавил
губернатор.
В Сочи поврежден частный дом, в селе Юровка повреждения
получила котельная, написал губернатор.