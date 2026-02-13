«Почта России» повысит тарифы на пересылку писем и бандеролей с 1 марта 2025 года, сообщила пресс-служба Минцифры. Изменения «обеспечат финансовое оздоровление предприятия», отмечается в сообщении.

Новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 граммов составит 48 рублей, заказного — 97 рублей, простой бандероли весом до 100 граммов — 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 граммов — 155 рублей.

Повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников «военной спецоперации» и малоимущих граждан, подчеркнуло ведомство.

Отмечается, что тарифы «Почты России» долгое время росли с отставанием от фактической инфляции, что привело к накоплению дисбаланса между ростом операционных затрат предприятия и уровнем доходов.