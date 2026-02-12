Зеленский наградил орденом дисквалифицированного олимпийца

Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича, дисквалифицированного на Олимпийских играх в Италии, орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Гераскевич награжден «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей», отмечается в документе.

Спортсмен был дисквалифицирован из-за использования на Олимпиаде в Италии шлема с изображениями погибших атлетов в ходе конфликта на Украине, соответствующее решение вынес Международный олимпийский комитет.

Запрет на использования шлема ввели, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

Однако украинский скелетонист отказался подчиняться решению и после запрета надел шлем на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований. В результате его дисквалифицировали.