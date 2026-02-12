Умер звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по главной роли в сериале «Бухта Доусона», скончался на 49-м году жизни.

«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством», — говорится в заявлении, опубликованном 11 февраля на официальной странице актера.

Ван Дер Бик в ноябре 2024 года рассказал, что ему диагностировали рак кишечника. У него остались жена Кимберли и шестеро детей.

Актер прославился в 1998 году благодаря роли Доусона Лири в подростковом сериале «Бухта Доусона» (на российских телеканалах — «Лето наших надежд»). В том же году журнал People включил его в список самых красивых людей мира.