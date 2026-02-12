НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Греф раскритиковал «нищенские условия существования» чиновников

Источник:
РБК
695 5
Глава Сбера Герман Греф
Фото: © пресс-служба курорта «Манжерок»

Нужно поднять зарплаты госслужащим, чтобы они получали достаточно для «элементарно не нищенского образа жизни», а не были «коррумпированными дураками», заявил глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

По его словам, государство набирает в госструктуры людей, принимающих управленческие решения, но дает им «нищенские условия существования». Греф отметил, что нужно провести «реформу доходов госслужащих».

«Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много людей, у которых нет этих запасов», — цитирует его РБК.

По его словам, человеческая натура такова, что люди все равно будут думать, как разбогатеть, и от этого «никуда не деться», однако должен сохраняться страх уголовной ответственности за нарушения.

«Понимаете, никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти "нелюбимые чиновники", от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее», — сказал он.

Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в госорганах в 2022 году, по данным Росстата, составляла 79,8 тысячи рублей. В центральных аппаратах федеральных органов показатель достиг 197 тысяч рублей, в территориальных управлениях федеральных органов — 61,5 тысячи рублей, в региональных госорганах — 91,1 тысячи рублей, а у муниципальных служащих — 58,3 тысячи рублей.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 1 октября 2025 года, зарплаты российских чиновников выросли на 7,6%.

Еще по теме
Реальные зарплаты врачей оказались вдвое меньше заявленных властями
Кадыров опубликовал видео ужина с сыном Адамом
Бан на 50 лет: почему отменили Нурлана Сабурова
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
смотреть все
Политика #Россия #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (5)
Картина дня
Казахстан закрепил в новой конституции статус русского языка
Генсек НАТО пригрозил России ответом за Сувалкский коридор
Скелетониста дисквалифицировали за шлем с фото погибших
ФАС разберется с ростом цен на огурцы
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
22
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
17
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
12
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом