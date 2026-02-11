Реальные зарплаты врачей оказались вдвое меньше заявленных властями

Средняя зарплата российских врачей — 60-80 тысяч рублей, следует из опроса, проведенного сообществом «Врачи РФ». Руководитель Федерального фонда ОМС Илья Баланин заявлял, что в 2025 году она достигла 147 тысяч рублей.

Только 0,8% опрошенных врачей заявили, что получают зарплату на уровне, названном Баланиным общероссийским — в районе 147 тысяч рублей. Почти половина из них работает в Москве или Московской области, приводит данные опроса RTVI.

Наибольшее число врачей — почти 25% — сообщили, что их средняя зарплата составляет от 60 до 80 тысяч рублей в месяц.

Глава ФОМС в конце января отчитался на заседании комитета Госдумы по охране здоровья о том, что среднемесячная зарплата врачей в медицинских учреждениях, которые работают с деньгами ОМС, составила 147 тысяч рублей в 2025 году. Средний медперсонал, по его данным, получает в среднем 71,2 тысячи рублей, а младший медперсонал — 60,5 тысячи рублей.

По данным Росстата, средняя зарплата в российском здравоохранении летом 2025 года составляла 87 тысяч рублей.