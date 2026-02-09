Оставивший девушку на растерзание свиньям мужчина заслушал приговор

Житель деревни Ушканка, в ноябре 2024 года напавший на 17-летнюю дочь работодателя и оставивший ее на растерзание свиньям, приговорен к 23 годам лишения свободы за жестокое убийство, сообщила прокуратура Красноярского края.

Тело школьницы в стайке в конце ноября 2024 года обнаружил ее друг. Экспертиза показала, что она умерла от острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Сначала следователи полагали, что девушку ударил рогом бык, она потеряла сознание, и на нее напали свиньи.

Затем они выяснили, что на девушку напал мужчина, работавший вместе с ее отцом и решивший забить его скот. Находясь в нетрезвом состоянии, он взял нож, деревянную палку и пошел к стайке с животными. Там он встретил школьницу, угрожая, завел ее внутрь, повалил на землю и несколько раз ударил по голове и телу черенком и лезвием находившейся рядом тяпки.

Школьница потеряла сознание, и обвиняемый надругался над ней. Осознавая, что девушка еще жива, он умышленно оставил ее в хлеву среди животных и покинул место преступления.

В зале суда подсудимый свою вину не признал, отрицал применение насилия и настаивал, что гибель девушки — несчастный случай. Именно по его ходатайству дело было рассмотрено судом присяжных с расчетом на возможность смягчить ответственность или полностью ее избежать.

Присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным в убийстве (пункты «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ) и краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ) и указали, что он не заслуживает снисхождения.

Суд назначил наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев. Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда и расходов, связанных со смертью дочери, в размере 6,1 миллиона рублей.