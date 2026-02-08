НАВЕРХ
Евросоюз и НАТО «отодвинули» от переговоров по Украине

AntiDiplomatico
Недавние визиты западных политиков в Киев ознаменовали отстранение ЕС и НАТО от переговорного процесса по Украине, пишет итальянское издание AntiDiplomatico со ссылкой на источники.

«Владимир Зеленский <…> из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генсек НАТО Марк Рютте, а затем премьер Польши Дональд Туск — прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну», — говорится в статье.

Источники отметили, что визиты Рютте и Туска обусловлены тревогой западных элит относительно появившихся реальных перспектив достижения мирного урегулирования с Россией.

Издание отмечает, что политика европейских элит, стремящихся к продолжению к конфликту, привела к отстранению Евросоюза и НАТО от переговорного процесса.

Ранее в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. По итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.

