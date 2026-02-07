НАВЕРХ
SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета

Источник:
The Wall Street Journal
SpaceX отложила запланированную на 2026 год миссию к Марсу, чтобы сосредоточиться программу NASA по полету на Луну.

Фото: © SpaceX

Компания намерена совершить беспилотную посадку на Луну в марте 2027 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом еще в прошлом году основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания собирается «прямиком отправиться на Марс».

SpaceX заявляла о планах запустить пять кораблей Starship на Марс в конце 2026 года, чтобы воспользоваться моментом, когда расстояние между Землей и Марсом сократится. Однако NASA оказывало давление на SpaceX, призывая компанию сделать приоритетом лунную экспедицию.

Первый пилотируемый полет NASA по программе исследования Луны Artemis запланирован на апрель 2026 года. Всего NASA намерено провести три полета: сначала непилотируемый и пилотируемый вокруг Луны, а затем полет с высадкой экипажа астронавтов у южного полюса.

Тема: Человек и космос
Наука #Космос
