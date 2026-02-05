НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой

Источник:
Sibnet.ru
297 5
Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ)
Фото: © @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в соцсетях фотографии с супругой Аллой Пугачевой, тоже примерившей черную шапочку, которая сделала шоумена звездой соцсетей.

Фотографии сделаны в Куршевеле, где супруги проводят время с детьми. Галкин подписал эту серию эмодзи с домиком.

Пост собрал почти 500 тысяч лайков и более 7 тысяч восторженных комментариев. «Алла Борисовна, угомоните мужа», «Он занят. Мы помним», «Шикарные», «Краши оба», «Алла Борисовна, вам тоже эта шапка очень идет» — написали поклонники пары.

Галкин произвел фурор в Сети, выложив в конце января несколько фотографий из Нью-Йорка. Артист опустил бороду и усы, а кудри скрыл под черной шапочкой. Юморист получил тысячи положительных отзывов. Затем он публиковал посты с горнолыжного курорта, в том числе продемонстрировав подкаченную фигуру, и закрепил за собой звание «нового краша».

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. После начала СВО, в марте 2022 года, они уехали из России.

Еще по теме
Хайди Клум переосмыслила «голый» образ Бьянки Цензори. ВИДЕО
Долина сообщила о нехватке денег на новую квартиру
Мадонну раскритиковали за ушанку с военной кокардой СССР
Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Обсуждение (5)
Топ комментариев

mosquito__2010

европейцы те самые мыши что плакали кололись но жрали кактус.жизнь боль зато назло русскому.шизофреники.

Uynachalnica

Сплошь и рядом гениальные дети у гениальных руководителей. Один вапрос, вот замов у вторых берут под...

kraft1

А что девушки участвующие в конкурсе были против? Для них главное найти папика быстро выскочить за него...

kraft1

Россия во всем мире строит и обслуживает АЭС около 80% и если Россию исключить, то МАГАТЭ можно закрывать.