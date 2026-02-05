«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в соцсетях фотографии с супругой Аллой Пугачевой, тоже примерившей черную шапочку, которая сделала шоумена звездой соцсетей.

Фотографии сделаны в Куршевеле, где супруги проводят время с детьми. Галкин подписал эту серию эмодзи с домиком.

Пост собрал почти 500 тысяч лайков и более 7 тысяч восторженных комментариев. «Алла Борисовна, угомоните мужа», «Он занят. Мы помним», «Шикарные», «Краши оба», «Алла Борисовна, вам тоже эта шапка очень идет» — написали поклонники пары.

Галкин произвел фурор в Сети, выложив в конце января несколько фотографий из Нью-Йорка. Артист опустил бороду и усы, а кудри скрыл под черной шапочкой. Юморист получил тысячи положительных отзывов. Затем он публиковал посты с горнолыжного курорта, в том числе продемонстрировав подкаченную фигуру, и закрепил за собой звание «нового краша».

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. После начала СВО, в марте 2022 года, они уехали из России.