Четверо подростков погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

.Пятеро человек, в том числе четверо подростков, погибли в ДТП с грузовиком в Рыбинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«По предварительным данным, водитель автомобиля "Ивеко" двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, в этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Газель" под управлением 52-летнего водителя», — сказано в сообщение.

По данным МВД, погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы.

В ДТП погибли четыре кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУ ФСИН, этом говорится в телеграм-канале ФСИН России. В ведомстве сообщили, что шесть человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.