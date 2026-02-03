НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Четверо подростков погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
476 1
ДТП
Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

.Пятеро человек, в том числе четверо подростков, погибли в ДТП с грузовиком в Рыбинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«По предварительным данным, водитель автомобиля "Ивеко" двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, в этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Газель" под управлением 52-летнего водителя», — сказано в сообщение.

По данным МВД, погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы.

В ДТП погибли четыре кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУ ФСИН, этом говорится в телеграм-канале ФСИН России. В ведомстве сообщили, что шесть человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.

Еще по теме
Задержан владелец сауны, где сгорели пять подростков
Задержана администратор сауны, где погибли пятеро подростков
Три человека погибли при пожаре на турбазе в Хакасии
Новые поиски пропавшей семьи Усольцевых не дали результата
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

number10

У них все позиция одна, Россия должна все им делать бесплатно. Даже Зеленский этого придерживается.