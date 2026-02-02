НАВЕРХ
Долина сообщила о нехватке денег на новую квартиру

Источник:
Sibnet.ru
Лариса Долина
Фото: © телеграм-канал Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина сообщила, что снимает квартиру, так как ей не хватает средств на покупку жилья.

«Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем собственное жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок», — цитирует Долину РИА Новости.

Долина не стала раскрывать, в каком районе она теперь живет, но отметила, что он хороший. По словам певицы, у нее есть планы заработать денег и выкупить арендуемую квартиру. Артистка добавила, что ее кошки переехали вместе с ней.

«Они очень часто в последнее время переезжают, но они, конечно, со мной всегда. Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети», — рассказала она.

Долина летом 2024 года продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей Полине Лурье. Позже артистка заявила, что действовала под влиянием мошенников, которые убедили ее в фиктивности сделки. Певица обратилась в суд, который признал право собственности за ней, но добросовестной покупательнице деньги не вернули. Лурье дошла до Верховного суда, который признал право собственности за покупательницей.

По данным СМИ, у Долиной есть еще несколько квартир в Москве, особняк в Подмосковье и две квартиры в Латвии.

