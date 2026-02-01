Илон Маск собрался вывести дата‑центры ИИ на орбиту Земли

Принадлежащая Илону Маску Компания SpaceX обратилась в Федеральную комиссию связи США за разрешением на создание орбитальных центров обработки данных на солнечных батареях.

SpaceX планирует запустить группировку из 1 миллиона спутников, которые будут вращаться вокруг Земли и использовать солнечную энергию для питания центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта, приводит Reuters документы компании.

Эксперты отмечают, что SpaceX вряд ли выведет на орбиту миллион спутников, она на всякий случай оставила себе «пространство для маневра».

В SpaceX подчеркивают, что создание таких дата-центров — это шаг к тому, чтобы достичь уровня цивилизации, который называется в шкале Кардашева вторым уровнем, предполагающим использование всей энергии Солнца.