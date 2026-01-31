НАВЕРХ
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана

Journal of Geophysical Research: Planets
Самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана зафиксировано на спутнике Юпитера Ио, данные были получены аппаратом Juno с помощью инфракрасного прибора JIRAM. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

Спутник Юпитера Ио
Спутник Юпитера Ио
Фото: © NASA

Согласно данным прибора, участок поверхности Ио примерно в 65 тысяч квадратных километров одновременно вспыхнул множеством «горячих точек». Источники увеличили яркость более чем в тысячу раз по сравнению с обычным уровнем.

По оценкам исследователей, мощность теплового выброса составила порядка 260 тераватт. Один тераватт равен триллиону ватт. Для сравнения — самое катастрофическое в истории США извержение вулкана Сент-Хеленс в штате Вашингтон в 1980 году имело мощность 52 тераватт.

Ио считается абсолютным рекордсменом по вулканизму в Солнечной системе — на поверхности спутника порядка 400 крупных вулканов. Синхронность извержения на огромной территории указывает, что внутри Ио могут находиться взаимосвязанные магматические резервуары.

