#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Похитившая подростка в Красноярске девушка не признала вину

Источник:
Sibnet.ru
387 0
«Похитившая» подростка девушка, обвиняемая в мошенничестве, во время предъявления обвинения
Фото: © СК РФ

Девушке, фиктивно похитившей подростка в Красноярске, предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщил Следственный комитет России. Она вину не признает и заявляет, что тоже стала жертвой.

По данным следствия, 18-летняя жительница Сургута в январе «вступила в преступный сговор с мошенникам». Она прилетела в Красноярск 22 января и пришла в дом к 14-летнему подростку. Они вместе взломали четыре сейфа и похитили более 2,5 миллиона рублей.

Вечером того же дня около одного из ресторанов города девушка передала деньги курьеру, оставив себе около 31 тысячи рублей. После этого девушка с подростком направилась в арендованную неизвестными лицами квартиру, где ждала дальнейших указаний.

Параллельно неизвестные писали отцу мальчика и требовали 30 миллионов рублей, мужчина также получил видео от сына, в котором он просил выполнить требования похитителей. Правоохранительные органы нашли девушку и подростка 23 января.

Девушке предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Она арестована до 22 марта.

Девушка вину не признала, она заявила, что тоже стала жертвой мошенников: ее убедили, что она проходит обучение в школе спецслужб и операция идет под контролем силовиков.

ЧП #Криминал #Красноярск
