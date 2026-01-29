Патриарх Кирилл призвал защитить русский язык от мата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете федерации, призвал сенаторов защитить русский язык от сквернословия на законодательном уровне.

«Эта эпидемия захватила наше общество от мала до велика, проникла в бытовую речь взрослых и детей, в СМИ и в цифровую среду. Задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня достаточно остро», — цитирует патриарха ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что использование нецензурной брани «разрушает не только нормы литературного языка, но и нравственные устои общества», а также назвал явление «национальной бедой».

«Законодательная защита чистоты русской речи — это уважение к нашей культуре, истории, и я бы даже больше сказал, это забота о будущем нашей страны, нашего народа», — отметил патриарх.