НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Выбраны самые распутные страны мира

Источник:
Sibnet.ru
366 1
Секс
Фото: © Freepik

Австралия, Бразилия и Греция лидируют в рейтинге самых распутных стран мира, составленным ресурсом World Population Review. Россия занимает 32 место.

При вычислении так называемого международного индекса сексуальной распущенности учитываются шесть факторов: среднее количество сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, легальность проституции, социальная приемлемость добрачного секса и распространенность заболеваний, передающихся половым путем. В рейтинг вошли 45 стран мира.

Самой распутной страной стала Австралия. Среднее количество партнеров в этой стране составляет 13,3, а средний возраст первого полового контакта —17,9 лет.

В десятку вошли Бразилия, Греция, Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

Россия занимает 32 место. Среднее количество партнеров составляет девять, средний возраст первого полового контакта —18,7 лет.

Самое маленькое число половых партнеров у жителей Индии, Китая и Вьетнама — в среднем три. Позже всех девственности лишаются в Малайзии, Индии и Сингапуре — в районе 23 лет, раньше всех — в Исландии, в 15,6 лет.

Еще по теме
Психолог перечислила признаки токсичных отношений в семье
Российские студенты перестали «сидеть на шее» у родителей
Маткапитал превысит 1 млн рублей в 2027 году
Поэтессу Веру Полозкову объявили в розыск
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Обсуждение (1)
Картина дня
Нарышкин рассказал, что Запад был ошеломлен ударом «Орешника»
Ким Чен Ын оценил скульптуры освободителей Курской области
Си Цзиньпин устроил чистку в высшем военном руководстве Китая
Узбекистан запретит автомобили старше 50 лет
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

Antares

Хм..., странно... А зачем тогда нам такие депутаты? Получается они низачто деньги получают? Причём не...

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...

Twilight88

Вот это да, при том что робот китайский полностью, аля начинка всего-то, целый ВНЕШНИЙ вид сделали уникальным...