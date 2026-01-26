Выбраны самые распутные страны мира

Австралия, Бразилия и Греция лидируют в рейтинге самых распутных стран мира, составленным ресурсом World Population Review. Россия занимает 32 место.

При вычислении так называемого международного индекса сексуальной распущенности учитываются шесть факторов: среднее количество сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, легальность проституции, социальная приемлемость добрачного секса и распространенность заболеваний, передающихся половым путем. В рейтинг вошли 45 стран мира.

Самой распутной страной стала Австралия. Среднее количество партнеров в этой стране составляет 13,3, а средний возраст первого полового контакта —17,9 лет.

В десятку вошли Бразилия, Греция, Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

Россия занимает 32 место. Среднее количество партнеров составляет девять, средний возраст первого полового контакта —18,7 лет.

Самое маленькое число половых партнеров у жителей Индии, Китая и Вьетнама — в среднем три. Позже всех девственности лишаются в Малайзии, Индии и Сингапуре — в районе 23 лет, раньше всех — в Исландии, в 15,6 лет.