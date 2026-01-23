НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Поэтессу Веру Полозкову объявили в розыск

Источник:
Sibnet.ru
146 1
Вера Полозкова
Фото: Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Поэтесса Вера Полозкова (внесена в перечень террористов и экстремистов) объявлена в розыск по уголовной статье, следует из данных МВД.

Статья УК РФ, по которой разыскивают Полозкову, в карточке не указана. Речь может идти о статье об оправлении терроризма, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Это фотка из моего первого паспорта! Что бы я подумала, четырнадцатилетняя, если б знала, где она появится через 26 лет?» — отреагировала Полозкова в соцсети.

Поэтесса уехала из России в 2022 году после начала СВО и с тех пор проживает за границей. В феврале 2025 года Росфинмониторинг внес Полозкову в список террористов и экстремистов.

В июле 2023 года Генпрокуратура проводила в отношении поэтессы проверку по статье о публичном оправдании терроризма. Тогда Полозкова заявила в интервью, что организаторы покушения на писателя Захара Прилепина «не дотянули до шампанского, максимум пивко». Несколькими годами ранее поэтесса публично обещала открыть «бутылку лучшего шампанского» в случае его убийства.

Еще по теме
«Почта России» упростила оформление писем и бандеролей
Россиянам ограничили выдачу иммиграционных виз США
Рассекречена победительница «Новогоднего миллиарда»
Чечня стала самым безопасным регионом России
смотреть все
Жизнь #Общество #Искусство
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
План блокады Калининграда разработали в НАТО
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Лавров предложил переименовать Великобританию
Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна

user_170529

Это всего лишь говорит о росте цен!!