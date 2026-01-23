Поэтессу Веру Полозкову объявили в розыск

Поэтесса Вера Полозкова (внесена в перечень террористов и экстремистов) объявлена в розыск по уголовной статье, следует из данных МВД.

Статья УК РФ, по которой разыскивают Полозкову, в карточке не указана. Речь может идти о статье об оправлении терроризма, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Это фотка из моего первого паспорта! Что бы я подумала, четырнадцатилетняя, если б знала, где она появится через 26 лет?» — отреагировала Полозкова в соцсети.

Поэтесса уехала из России в 2022 году после начала СВО и с тех пор проживает за границей. В феврале 2025 года Росфинмониторинг внес Полозкову в список террористов и экстремистов.

В июле 2023 года Генпрокуратура проводила в отношении поэтессы проверку по статье о публичном оправдании терроризма. Тогда Полозкова заявила в интервью, что организаторы покушения на писателя Захара Прилепина «не дотянули до шампанского, максимум пивко». Несколькими годами ранее поэтесса публично обещала открыть «бутылку лучшего шампанского» в случае его убийства.