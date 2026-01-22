НАВЕРХ
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян

Источник:
РИИ Новости
Кремль
Фото: Бесплатный фотобанк / CC BY-NC-SA 2.0

Заявление нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова о планах по убийству 50 тысяч россиян ежемесячно не удивило Кремль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Федоров назвал стратегической целью Киева убийство 50 тысяч российских военных в месяц. По его словам, такую задачу ему лично поставил украинский президент Владимир Зеленский.

«Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили. Собственно, ничего нового здесь не содержится», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявление Федорова.

Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

Депутат Верховной рады Анна Скороход накануне назвала «больной» стратегию Федорова ежемесячно убивать по 50 тысяч россиян. Она призвала к завершению конфликта с Россией.

«Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?» — задалась вопросом Скороход.

Политика #Мир
