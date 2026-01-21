Старший сын Бекхэмов публично отрекся от семьи

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм обвинил родителей в чрезмерном контроле на протяжении всей жизни и попытках испортить его отношения с женой, об этом он написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Социальные сети, семейные мероприятия и неискренние отношения стали неотъемлемой частью моей жизни», — заявил Бруклин, указав, что родители манипулируют общественным мнением, создавая образ крепкой семьи.

По словам Бекхэма, его родители неоднократно пытались испортить его отношения с супругой Николой Пельтц. Например, Виктория в последний момент отказалась от пошива свадебного платья для невесты, из-за чего Николе пришлось срочно заказывать платье у Valentino.

«Моя мама вмешалась в наш первый танец с женой, который должен был стать кульминацией вечера. Когда Марк Энтони перед более чем 500 гостями пригласил меня на сцену для танца с Николой, вместо этого она вышла на танцпол со мной. Она совершенно неподобающим образом танцевала со мной на глазах у всех. Я никогда в жизни не чувствовал себя более неловко и униженно», — пожаловался Бруклин.

Представители Дэвида и Виктории Бекхэм публично не прокомментировали заявления сына.

Бруклину Бекхэму 26 лет, он старший сын футболиста и певицы-дизайнера. Был моделью, потом хотел стать фотографом, в позже — профессиональным шеф-поваром. Встречался с американской актрисой Хлоей Грейс Морец, певицей Ритой Ора, несколькими моделями. В 2020 году начал отношения с актрисой, дочерью миллиардера Нельсона Пельтца Николой, она на пять лет старше Бруклина.

Пара поженилась в 2022 году. Вначале пара поддерживала близкие отношения с Бекхэмами, но затем стала пропускать семейные мероприятия. В СМИ появились слухи, что Никола называет Викторию «самой ужасной свекровью». Сейчас Бруклин требует, чтобы родители общались с ним только через адвокатов.