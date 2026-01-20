Ученые реконструировали голос короля Генриха IV

Французские ученые смогли реконструировать голос короля Генриха IV, правивший Францией с 1589 до своего убийства в 1610 году. Исследование опубликовано изданием Journal of Voice.

Специалисты из университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин воспользовались забальзамированной головой Генриха IV. Они с помощью 3D-моделирования и МРТ реконструировали весь голосовой отдел короля, включая гортань, связки, трахею и язык.

Сейчас виртуальный голос уже издает отдельные звуки и группы звуков, однако ученые продолжают его дорабатывать, чтобы он звучал в манере, присущей для людей XVII века и с акцентом, характерным для Гаскони, уроженцем которой был Генрих IV.

Ученые надеются, что через несколько месяцев можно будет послушать в исполнении короля письмо, которое в свое время он написал своей любовнице Габриэль Д’Эстрэ, а также вступительную часть Нантского эдикта 1598 года, завершившего религиозные войны во Франции.