Приставы начали выселение Долиной из квартиры

Источник:
Sibnet.ru
321 2
Судебные приставы
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Судебные приставы приехали в квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, чтобы принудительно выселить ее.

Сотрудники ФССП в присутствии полиции, понятых и адвоката новой хозяйки вскрыли дверь квартиры артистки в Хамовниках, проводят опись всего находящегося внутри и передали ключи адвокату Полины Лурье, сообщил телеграм-канал Baza, чей журналист находится на месте событий.

Сама Долина, ее дочь Ангелина и внучка Александра сняты с регистрационного учета в этой квартире. Лурье уже может сменить замки на дверях своей квартиры.

По версии адвоката Долиной Марии Пуховой, Долину не выселяли принудительно, она самостоятельно освободила квартиру за две недели до визита судебных приставов.

«Решение исполнено еще две недели назад: вещи вывезены, пользование квартирой прекращено. Сегодня приставы проверяют, что решение суда добровольно исполнено», — сказала Пухова РБК.

По данным СМИ, Долина сейчас находится за границей. Она вернется в Россию 20 января.

Долина летом 2024 года продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей Полине Лурье. Позже артистка заявила, что действовала под влиянием мошенников, которые убедили ее в фиктивности сделки. Певица обратилась в суд, который признал право собственности за ней, но добросовестной покупательнице деньги не вернули. Лурье дошла до Верховного суда, который признал право собственности за покупательницей.

