Хулио Иглесиас отверг обвинения в секс-насилии над сотрудницами

Певец Хулио Иглесиас прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, выдвинутые его двумя бывшими сотрудницами.

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что когда-либо приставал, принуждал или не уважал какую-либо женщину. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную печаль», — написал 82-летний Иглесиас в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Несколько дней назад испанское издание elDiario и американская телекомпания Univision опубликовали расследования, в котором домработница и физиотерапевт, работавшие в резиденциях Иглесиаса на Карибах и на Багамах, обвинили его в сексуализированном насилии, неприемлемых прикосновениях и унизительном контроле.

По словам обеих, они подверглись физическому и психологическому насилию со стороны певца во время работы в 2021 году. Женщины подали показания в Национальную судебную палату Испании.

На данный момент формальные уголовные обвинения Иглесиасу не предъявлены. Для защиты певец нанял известного адвоката Хосе Антонио Чоклана.