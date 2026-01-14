НАВЕРХ
Прожиточный минимум пенсионера оценили в 16,3 тыс. рублей

Источник:
«Газете.ру»
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Прожиточный минимум пенсионеров в среднем по России в 2026 году составит 16 288 рублей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по России: на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубль», — сказал «Газете.ру» Балынин.

По его словам, в разных регионах цифры разнятся. Самое низкое значение прожиточного минимума пенсионера установлено в Липецкой и Тамбовской областях (по 13 518 рублей), самое высокое — в Чукотском автономном округе (42 511 рублей).

«Величина прожиточного минимума пенсионера используется при назначении социальных доплат к пенсиям», — отметил Балынин.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии.

Экономика #Деньги
Обсуждение (3)
