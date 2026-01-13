Международные резервы России установили рекорд

Объем международных резервов России установил новый рекорд — на конец 2025 года показатель достиг 763,9 миллиарда долларов США, следует из данных Банка России.

Предыдущий рекордный показатель международных резервов России в 752,6 миллиарда был зафиксирован 19 декабря 2025 года. Таким образом, резервы выросли на 11,3 миллиарда долларов США — в основном из-за положительной переоценки.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, в основном состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Из-за этого около половины российских резервов сейчас заморожено, регулятор не может ими распоряжаться.