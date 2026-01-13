НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Международные резервы России установили рекорд

Источник:
Sibnet.ru
135 0
Банк России, Центробанк
Фото: © Sibnet.ru

Объем международных резервов России установил новый рекорд — на конец 2025 года показатель достиг 763,9 миллиарда долларов США, следует из данных Банка России.

Предыдущий рекордный показатель международных резервов России в 752,6 миллиарда был зафиксирован 19 декабря 2025 года. Таким образом, резервы выросли на 11,3 миллиарда долларов США — в основном из-за положительной переоценки.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, в основном состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Из-за этого около половины российских резервов сейчас заморожено, регулятор не может ими распоряжаться.

Еще по теме
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
Многодетным матерям пересчитали пенсии
Названа самая дорогая покупка на Wildberries
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Ирак отберет у России нефтяное месторождение и передаст США
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Обсуждение (0)
Картина дня
Международные резервы России установили рекорд
Небензя заявил, что Россия военным путем приведет Зеленского в чувство
Данные пользователей Discord попали в Сеть
Крещенские морозы ударили по Сибири
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

Uynachalnica

Героя уже за похищение присвоили?

volmen

"Страшное секретное оружие" Как и вовсе века - предательство.

se 34

НАТО что с лицом🤣, на вас нападает член НАТО а не те кем вас всю жизнь пугали, как же это смешно

Egorka72

Ещё один "похититель"😄И главное, сразу отмазку приготовил....