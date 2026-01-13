Центр активности на Солнце нацелился на Землю

Крупный центр активности Солнца выходит в направлении Земли, в течение нескольких дней ожидается мощная магнитная буря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Рентгеновские фотометры GOES на орбите планеты уже зарегистрировали сильную вспышку с крупным выбросом плазмы в космос на невидимой солнечной стороне. Это первая вспышка M-класса в 2026 году, отметили ученые.

При этом основная часть энергии заблокирована солнечным диском, поэтому полная мощность события должна быть заметно выше. Однако она не может быть измерена более точно, так как на другой стороне Солнца нет спутников с необходимой аппаратурой.

Это уже второй сильный взрыв на невидимой стороне Солнца за последние несколько дней — аналогичное событие регистрировалось 8 января. Согласно прогнозам астрономов, область «нацелится» на Землю 13 или 14 января.

После этого центр солнечной активности, регулярно генерирующий выбросы, которые предположительно относятся к высшему X-классу, начнет угрожать нашей планете. В случае новых вспышек первая магнитная буря года может разразиться на Земле уже в конце этой недели.