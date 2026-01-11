НАВЕРХ
Стало известно о приказе Трампа составить план вторжения в Гренландию

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию.

Трамп и его команда во главе с советником президента по внутренней безопасности Стивеном Миллером настолько воодушевлена успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что хочет быстро действовать, чтобы захватить остров до того, как это сделают Россия или Китай, сообщили источники изданию Daily Mail.

Трампом также движет желание отвлечь американских избирателей от состояния экономики США перед промежуточными выборами в конце этого года, после которых он может потерять контроль над Конгрессом в пользу демократов.

Начальники штабов США при этом оказывают сопротивление, аргументирую это тем, что операция по вторжению в Гренландию будет незаконной и не получит поддержки Конгресса.

«Генералы считают план Трампа по Гренландии безумным и незаконным. Поэтому они пытаются отвлечь его внимание другими крупными военными операциями. Они говорят, что это все равно что иметь дело с пятилетним ребенком», — сказал один из источников Daily Mail.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. По его мнению, остров «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны. При этом президент США готов «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей.

