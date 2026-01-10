Как сэкономить на покупке полиса ОСАГО

Основной способ сэкономить на ОСАГО — водить аккуратно и избегать аварий по своей вине. Это позволит снизить два ключевых коэффициента, влияющих на цену: коэффициент возраста и стажа водителя (КВС) и коэффициент безаварийного вождения (КБМ).

Также следует внимательно выбирать страховую компанию, пишет ТАСС. Для этого следует сравнить тарифы, так как базовая ставка, устанавливаемая Центробанком, у каждой компании может отличаться.

Дело в том, что базовая ставка — диапазон значений от регулятора. Благодаря этому каждая страховая компания может предложить клиенту индивидуальные условия покупки ОСАГО, отмечается в материале.

Кроме этого, при оформлении полиса важно корректно указывать все параметры автомобиля, включая мощность, так как определенные ошибки могут привести к перерасчету и увеличению стоимости.

Страхователь может менять страховую компанию по своему желанию каждый год, но переход в другую компанию не обнуляет коэффициенты. Пересмотр стоимости происходит только при изменении Центробанком тарифного коридора базовых ставок.