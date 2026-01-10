НАВЕРХ
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»

Sibnet.ru
Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Совет Европы работает над привлечением России к «ответственности» за удары «Орешником» по территории Украины, заявил генсек организации Ален Берсе.

«Привлечение России к ответственности за ее преступления и выплата ею компенсаций пострадавшим — наш приоритет», — написал Берсе на своей странице в сети X, комментируя удар по украинской инфраструктуре, который произошел 9 января.

Чиновник также назвал удары по Киеву и Львовской области, нанесенные российскими военными с помощью гиперзвукового оружия, «варварством, демонстрирующим пренебрежение международным правом».

Минобороны РФ 9 января сообщило об ударе «Орешником» по критическим объектам Украины. Ведомство уточнило, что запуск гиперзвуковой ракеты стал ответом на атаку резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области.

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности. В ноябре 2024 года российская армия ударила «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре, это было первое применение комплекса.

