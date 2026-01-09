НАВЕРХ
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар по западу Украины ракетным комплексом «Орешник» со спасительным уколом галоперидола, который требуется опасным психам.

В ночь на пятницу, 9 января в ответ на атаку по резиденции президента России в Новгородской области российская армия нанесла массированный удар по Украине. Применялось высокоточное оружие большой дальности, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

«Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам. И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола». «Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», — уточнил зампред Совбеза России.

