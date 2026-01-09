НАВЕРХ
Депутат рассказал о крадущих данные через игры на Apple мошенниках

Источник:
ТАСС
Девушка играет на iPhone
Фото: © Freepik.com/

Злоумышленники используют мобильные игры и игровые сообщества для распространения ложных сообщений пользователям устройств Apple, рассказал депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Злоумышленники действуют через мобильные игры и игровые сообщества, где рассылают сообщения о якобы обязательном "обновлении", "исправлении ошибки" или "подтверждении аккаунта" с предложением перейти по ссылке и следовать инструкции», — рассказал ТАСС Немкин.

Далее жертву убеждают выполнить ключевое опасное действие: выйти из своего iCloud и войти в аккаунт, который предоставляют сами мошенники. После этого они получают полный контроль над устройством через экосистему Apple, включая функцию «Найти iPhone», и удаленно блокируют смартфон, фактически лишая владельца доступа к устройству и данным, пояснил депутат.

По его словам, технического взлома в классическом смысле не происходит, поскольку сама мошенническая схема полностью построена на социальной инженерии, чем и пользуются мошенники, маскируя свои действия под официальные требования от имени разработчиков игр или службы поддержки.

«Защита от подобных схем начинается с простого правила: ни Apple, ни разработчики игр никогда не требуют выходить из iCloud или входить в чужой Apple ID», — подчеркнул депутат.

