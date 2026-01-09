НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России

Источник:
«Газета.ру»
459 7
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций, которые были разработаны сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

«Я поддерживаю это», — приводит «Газета.ру» слова Трампа, сказанные им в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о законопроекте об ужесточении санкций против РФ.

В то же время президент США выразил надежду на то, что ему не придется ужесточать санкции против России. Законопроект лишь даст ему право сделать это.

Ранее член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм рассказал, что глава государства одобрил законопроект об усилении санкций в отношении РФ.

По его словам, он провел «продуктивную» встречу с Трампом, после которой тот дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту об антироссийских санкциях.

Еще по теме
США и Украина согласовали мирную сделку
Гренландия согласилась на ввод американских войск
Зеленский попросил США задержать Кадырова
США атаковали российский нефтяной танкер
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Альпинистка нашла на пике Ленина потерянный 17 лет назад фотоаппарат
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
Обсуждение (7)
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
39
Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы
34
Украинским танкистам перед атакой заварили люки
30
Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват Мадуро
30
США атаковали российский нефтяной танкер
27
Продажи костюма «как у Мадуро» резко выросли