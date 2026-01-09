Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций, которые были разработаны сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

«Я поддерживаю это», — приводит «Газета.ру» слова Трампа, сказанные им в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о законопроекте об ужесточении санкций против РФ.

В то же время президент США выразил надежду на то, что ему не придется ужесточать санкции против России. Законопроект лишь даст ему право сделать это.

Ранее член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм рассказал, что глава государства одобрил законопроект об усилении санкций в отношении РФ.

По его словам, он провел «продуктивную» встречу с Трампом, после которой тот дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту об антироссийских санкциях.