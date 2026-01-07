НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США атаковали российский нефтяной танкер

Источник:
Reuters
744 8
Армия и флот США
Фото: © U.S. Navy

США захватили российский нефтяной танкер Marinera после более чем двухнедельной погони через Атлантику.

Предположительно, на танкер высадился десант с американского вертолета, пишет Reuters. Официальный представитель США заявил агентству, что операция проводится Береговой охраной и вооруженными силами США.

На момент проведения операции в непосредственной близости находились российская подводная лодка и другие военные суда, однако они не стали оказывать помощь танкеру, отмечается в материале.

Сам танкер на момент атаки находился к югу от Фарерских островов. Береговая охрана США попыталась задержать судно еще 20 декабря. Тогда оно носило имя Bella-1 и шло под панамским флагом в Венесуэлу.

Экипаж из граждан России, Украины и Индии отказался подчиняться требованиям. Уходя от погони, члены экипажа вывесили российский флаг. Через несколько дней судно было переименовано в Marinera и внесено в Российский морской регистр судоходства.

Россия ранее направила США официальную дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера. Отмечается, что захват судна может обострить напряженность в отношениях с Москвой.

Еще по теме
Запад разглядел «санкционный щит» Путина
Трамп рассказал о ненависти супруги к его танцам
Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь освободителей Курской области
Мадуро заявил о невиновности в суде в США
смотреть все
Политика #Мир #Недра и ТЭК
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
Альпинистка нашла на пике Ленина потерянный 17 лет назад фотоаппарат
Обсуждение (8)
Картина дня
США атаковали российский нефтяной танкер
Власти запустят финансовый мониторинг пенсионеров
Раскрыто число жертв военной операции США в Венесуэле
Запад разглядел «санкционный щит» Путина
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
56
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
39
Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы
37
Мадуро заявил о начале военной агрессии США
30
Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват Мадуро
27
Продажи костюма «как у Мадуро» резко выросли