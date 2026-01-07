США атаковали российский нефтяной танкер

США захватили российский нефтяной танкер Marinera после более чем двухнедельной погони через Атлантику.

Предположительно, на танкер высадился десант с американского вертолета, пишет Reuters. Официальный представитель США заявил агентству, что операция проводится Береговой охраной и вооруженными силами США.

На момент проведения операции в непосредственной близости находились российская подводная лодка и другие военные суда, однако они не стали оказывать помощь танкеру, отмечается в материале.

Сам танкер на момент атаки находился к югу от Фарерских островов. Береговая охрана США попыталась задержать судно еще 20 декабря. Тогда оно носило имя Bella-1 и шло под панамским флагом в Венесуэлу.

Экипаж из граждан России, Украины и Индии отказался подчиняться требованиям. Уходя от погони, члены экипажа вывесили российский флаг. Через несколько дней судно было переименовано в Marinera и внесено в Российский морской регистр судоходства.

Россия ранее направила США официальную дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера. Отмечается, что захват судна может обострить напряженность в отношениях с Москвой.