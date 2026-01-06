НАВЕРХ
Гигантского тунца продали за рекордную сумму

Источник:
Sibnet.ru
«Король тунца» Киеси Кимура и гигантский тунец
Фото: © Kiyomura Corp

Гигантский голубой тунец весом 243 килограммов продан за 510,3 миллиона иен (около 3,2 миллиона долларов на первом аукционе года на рынке Тоесу в Токио. Это рекордная сумма.

Рыбу купил управляющей сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai Киеси Кимура по прозвищу «Король тунца».

«Я рассчитывал, что нам удастся купить ее немного дешевле, но цена неожиданно взлетела, Эта сумма меня удивила... Надеюсь, что как можно больше людей, попробовав эту приносящую удачу рыбу, почувствуют прилив сил», — цитирует Кимуру AFP.

«Король тунца» побил свой же предыдущий рекорд 2019 года в 333,6 миллиона иен. Цена в 510,3 миллиона иен стала самой высокой с 1999 года, когда начали собирать соответствующую статистику.

Первые новогодние торги тунца обычно привлекают большое внимание, так как они неофициально считаются маркером состояния экономики и прогнозом на год: чем выше цена за самого дорого тунца, тем успешнее будет год для экономики страны.

