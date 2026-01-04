Патриарх Кирилл увидел формирование в России особой цивилизации

Особая цивилизация, которая станет привлекательной для значительного числа стран, формируется в России, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

«Именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. И особенность нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы соединяем передовую науку, развитый политический строй, развитую экономику с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», — цитирует ТАСС патриарха.

По его словам, в то время как «процветающие страны на Западе от Бога отказываются», в России строятся тысячи храмов.

«Наша страна на передней линии научного и технологического развития, о ее могуществе свидетельствуют блестящие научные достижения и в тех областях, к которым еще и не прикасалась ученая мысль большинства западных стран», — в то же время добавил патриарх.