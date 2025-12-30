НАВЕРХ
Погода в новогоднюю ночь удивит Новосибирск и Красноярск

Sibnet.ru
Новый год 2025 в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Определился прогноз погоды для территории России на новогоднюю ночь, неожиданно тепло будет в Сибири: в Новосибирске и Красноярске, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года среди городов-миллионников теплее всего будет в Новосибирске и Красноярске — минус 1 градус по Цельсию.

«Новогодняя ночь 2026 года, у нее есть шанс приблизиться к самой теплой ночи, которая отмечалась с 2000 года. Пока у нас с 2000-го по 2025 год всего один раз температура стремилась к нулю в новогоднюю ночь — в 2002 году. Движение циклонов, формирующихся над районами Казахстана, обусловит повышенный температурный фонд в начале января 2026 года», — говорила на пресс-конференции в ТАСС глава Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

Самой холодной среди городов-миллионников будет новогодняя ночь в Екатеринбурге и Челябинске (минус 14-15 градусов Цельсия). В Москве и Санкт-Петербурге в течение суток начнется прогнозировавшееся легкое похолодание, и температура в полночь с 31 декабря на 1 января составит около минус 12 градусов. Возможен легкий снегопад.

Среди первой сотни городов страны по численности населения самый холодный Новый год ожидается в Якутске: минус 42 градуса. Самой теплой новогодняя ночь традиционно будет в Сочи (3 градуса). В Крыму и городах на прилегающем черноморском побережье на этот раз слегка подморозит, и поздравлять друг друга получится при минимальном морозе: минус 1 — минус 3 градуса.

Прогноз температуры в полночь c 31 декабря на 1 января по местному времени в городах миллионниках страны:

  • Москва: – 12
  • Санкт-Петербург: – 12
  • Новосибирск: – 1
  • Екатеринбург: – 15
  • Казань: – 10
  • Красноярск: – 1
  • Нижний Новгород: – 12
  • Челябинск: – 14
  • Уфа: – 6
  • Краснодар: – 2
  • Самара: – 11
  • Ростов-на-Дону: – 5
  • Омск: – 14
  • Воронеж: – 10
  • Пермь: – 10
  • Волгоград: – 6
