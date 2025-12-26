НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
117 0
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Фото: IAEA Imagebank / CC BY 2.0

Россия обсуждает с США вопрос о совместном управлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без участия Украины, сообщил президент Владимир Путин.

Соедиенные Штаты выражают заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС, приводит «Коммерсантъ» слова Путина, сказанные им на встрече с представителями бизнеса. Поставки электроэнергии на Украину тоже по инициативе американской стороны обсуждаются, добавил он.

Президент России рассказал, что его спрашивали, можно ли украинским специалистам работать на АЭС. Он ответил, что они сейчас там и работают, как раньше, просто паспорта у них теперь российские.

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев ранее допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, расположенная на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, после начала спецоперации на Украине.

Политика #Мир #Недра и ТЭК
