РЖД запустит брендированный поезд «Россия. Жириновский»

РЖД в среду, 25 декабря запустит брендированный поезд «Россия. Жириновский» по маршруту Москва — Адлер в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

«Мероприятия нашего плана задуманы так, чтобы говорить с людьми понятным языком - через культуру, просвещение, образование, публичное пространство и коммуникацию, через прямой доступ к архиву идей и текстов Жириновского», — сказал ТАСС Жириновский.

По его словам, РЖД запускает брендированный поезд «Россия. Жириновский» по маршруту Москва — Адлер, и каждый месяц будут проходить интересные и разнообразные форматы мероприятий.

Он также рассказал о других событиях юбилейной программы. Первым из них станет памятный концерт, который пройдет 16 января. Его ЛДПР проведет совместно с Министерством культуры России.

Также, по словам депутата, в феврале состоится научно-образовательный форум «Жириновские чтения», где обсудят роль Жириновского в истории страны и его политическое наследие, — добавил Слуцкий.