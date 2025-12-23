Уморившая ребенка голодом мать получала по 100 тыс. рублей ежемесячно

Многодетная мать из Норильска, уморившая грудного ребенка голодом, получала более 100 тысяч рублей ежемесячно в виде социальных пособий, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Семья жила на пособия для многодетных семей», — цитирует ТАСС представителя ведомства. Размер пособий превышал 100 тысяч рублей.

Женщина жила с пятимесячным сыном и тремя дочерями — годовалой, двухлетней и 15-летней. Она периодически отправлялась в гости, дети оставались без еды. В середине декабря она снова ушла из дома к знакомым. 17 декабря ей позвонила старшая дочь, сообщившая, что мальчик не дышит.

Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка. Предварительной причиной смерти названо истощение из-за длительного голодания.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, но женщинам его не назначают.

По данным региональной прокуратуры, в ноябре этого года мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ) — 15-летняя дочь не посещала школу.

Что известно о семье

Отец трех младших детей и отчим старшей дочери находится в колонии, куда его в январе отправили почти на три года за самоуправство и побои. Преступные действия, за которые мужчину приговорили к лишению свободы, он совершил в отношении жены и падчерицы.

Сейчас младшие дети находятся в больнице, их состояние оценивают как тяжелое. Старшая дочь помещена в соцприют для детей.

В семье также жили стаффордширский терьер и кот, их отправили в приют. Представитель СК сообщил ТАСС, что животные не были истощены, их кормили дети. Чем именно, не уточняется.